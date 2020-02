Arrestato 25 enne per evasione dagli arresti domiciliari

CREMONA (25 febbraio 2020) - Nella tarda serata di domenica un equipaggio della Questura di Cremona ha proceduto al controllo del rispetto della misura cautelare degli arresti domiciliari da parte di un giovane di 25 anni, che era stato arrestato il 19 febbraio da una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Pizzighettone per furto e resistenza a pubblico ufficiale, e che in base alla sentenza di condanna per tale episodio avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari presso la propria abitazione di Cremona, senza possibilità di allontanarsene senza autorizzazione. Invece, nelle fasi del controllo, il giovane veniva rintracciato in strada, nei pressi dell’abitazione, e nella circostanza ammetteva agli agenti di essersi allontanato dalla casa per andare a trovare i propri genitori e per procurarsi dello stupefacente. L’uomo, con precedenti per droga, veniva così arrestato nuovamente per evasione; su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la misura cautelare veniva ripristinata, e nella mattina di ieri il fermo è stato convalidato ed il processo aggiornato al prossimo 30 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO