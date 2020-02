Coronavirus, un altro contagiato a Sesto: è un 62enne

SESTO (24 febbraio 2020) - Aumentano ansia e preoccupazione in paese per il secondo caso accertato di contagio da Coronavirus. Si tratta di un pensionato di 62 anni, originario di Codogno, già sottoposto alle cure dei sanitari all’ospedale Maggiore di Cremona. Circostanza confermata dal sindaco Francesca Maria Viccardi: «Sì, ho ricevuto la comunicazione ufficiale dell’Ats ma non so altro». Da quello che si è riusciti a sapere, l’uomo di recente avrebbe avuto contatti con alcuni parenti che risiedono nel vicino comune lodigiano, focolaio del virus e con ogni probabilità è stato infettato. Si è sentito male alcuni giorni fa nella sua abitazione e, valutati i sintomi, i medici hanno eseguito il tampone che è risultato positivo alla malattia. Intanto in queste ultime ore si registrano lievi e timidi miglioramenti, che fanno ben sperare per la compaesana 33enne, che invece è ricoverata al nosocomio di Pavia sempre in condizioni serie.

