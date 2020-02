Scontro tra trattore e furgone al "solito" incrocio: un ferito

PIEVE SAN GIACOMO (24 febbraio 2020) - Scontro tra un Fiorino e un trattore al solito incrocio, quello tra la strada provinciale 33 e la via Postumia. Un uomo di 55 anni è stato trasportato in ospedale a Cremona con ferite lievi. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio verso le 14.15. Le cause sono ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Casalmaggiore. Secondo le prime indicazione, sembrerebbe che il trattore guidato da W.R., 70enne di Pieve Terzagni fosse diretto da Pieve San Giacomo verso Derovere, quindi stava percorrendo la provinciale 27. Il piccolo furgoncino invece, condotto da G.S. 55enne di Pieve San Giacomo era diretto verso Cicognolo lungo la provinciale 33. L'incrocio è già stato teatro di numerosi incidenti, anche mortali.

