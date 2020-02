Il Po è in secca: -6,12

CREMONA (24 febbraio 2020) - Ha oltrepassato la soglia dei sei metri sotto lo zero idrometrico, il Po sempre più magro. Nello specifico, alla stazione di rilevamento Aipo sotto il ponte in ferro il livello ha raggiunto ieri i sei metri e 12 centimetri. Scendendo verso valle, numeri da secca in tutto il resto del territorio: quattro metri e 85 centimetri sotto lo zero a Isola Pescaroli e tre metri e 28 centimetri sotto lo zero a Casalmaggiore. In sostanza, il Grande Fiume è basso come in piena estate. E senza piogge in vista, la crisi idrica appare già una possibilità non così remota.

