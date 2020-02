Coronavirus, a Pizzighettone accertato il terzo caso

PIZZIGHETTONE (24 febbraio 2020) - Terzo caso di coronavirus accertato a Pizzighettone. Si tratta di una donna, che non dovrebbe essere collegata agli altri due contagiati (un 58enne e un 80enne) ma che ha avuto contatti con il territorio lodigiano e quindi con il focolaio partito dal paziente 1. Per ora non viene divulgata l’età. Il sindaco Luca Moggi ha notificato stamattina le ordinanze relative alle ultime disposizioni lombarde, aggiungendo rispetto a quelle di ieri la sospensione del mercato settimanale. E sta seguendo ogni aggiornamento.