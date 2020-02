Coronavirus, gli aggiornamenti ora per ora

Quinta vittima a Caselle Landi (Lodi) - Sono cinque le vittime in Italia del Coronavirus. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sottolineando che la quinta vittima è un adulto di 88 anni di Caselle Landi, in provincia di Lodi.

