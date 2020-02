Coronavirus, a Soresina altri tre casi positivi

SORESINA (23 febbraio 2020) - Altri tre soresinesi sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di una famiglia che in questi giorni era in vacanza, ed è stata trasferita all'ospedale di Bergamo. Le loro condizioni di salute sembrerebbero buone. Ats dispone già di tutti i dati necessari ed è già al lavoro per ricostruire tutti i movimenti dei soggetti e le persone con le quali possono essere entrate in contatto diretto. In tutto sono quattro ora i soresinesi contagiati, il primo caso era stato registrato venerdì: un 77enne ricoverato due giorni prima all'ospedale di Crema.

