Ospedale di Cremona, garantite le prestazioni in urgenza

CREMONA (23 febbraio 2020) -In una nota, l’Ospedale di Cremona informa che è attivo in tutte le sue funzioni e sta garantendo tutte le prestazioni in urgenza. A scopo cautelativo si consiglia ai visitatori di recarsi in Ospedale solo in caso di reale necessità.

ATTIVE TUTTE LE SEGUENTI ATTIVITA’

· Dialisi

· Chemioterapia

· TAO (Terapia Anticoagulante

· MAC per Terapie Antibiotiche

· SERD (Servizio Dipendenze)

· CPS (Centro Psicologia di Cremona)

· Servizio di Medicina Trasfusionale

A SCOPO CAUTELATIVO SONO STATE TEMPORANEAMENTE SOSPESE A DATA DA DEFINIRE TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’

(I pazienti verranno richiamati appena possibile dagli operatori dell’ASST di Cremona)

Nello specifico sono sospese:

· Attività chirurgica in elezione (Programmata)

· Attività di Day Surgery

· Punti Prelievo di Cremona (Ospedale Cremona, Via Dante, Via Bonomelli)

· Attività Ambulatoriale Ospedaliera (tutte le specialità)

· Attività Ambulatoriale Territoriale (Consultori, Servizio Vaccinazioni, Sportelli di Scelta e revoca, Medicina Legale - Commissione invalidi, patenti e porto d’armi –, Protezione giuridica, Servizio valutazione e integrazione Fragilità)

· Centro servizi

· Front office URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

· Lezioni e tirocini dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie

· Corsi di Formazione Continua

· Convegni

· Asilo nido Aziendale



Si ricorda che le norme comportamentali da adottare sono quelle divulgate in questi giorni anche da Regione Lombardia: per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l’indicazione perentoria è di non recarsi in Pronto Soccorso, ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte.

Per le informazioni è attivo a livello nazionale un numero dedicato: 1500