Cri, l'appello: «Servono aiuti e volontari»

PIZZIGHETTONE (24 febbraio 2020) - Giacomo Moncini è stato confermato alla guida della Croce rossa, che ha sede nell'ex scuola di Roggione. Nei giorni scorsi è stato infatti eletto il consiglio direttivo, che resterà in carica nei prossimi quattro anni e di cui fanno parte anche Emanuele Castelvecchio, Felice Tuffarolo ed Elena Grisi. «Durante il precedente mandato abbiamo dovuto affrontare un’enorme mole di lavoro burocratico – commenta Moncini –, ma allo stesso tempo abbiamo sistemato la sede e rimodernato le attrezzature con l’aiuto di tutti. Ora lanciamo un appello: la nostra ambulanza ha percorso 300mila chilometri, servono donazioni per finanziare la sostituzione». Chi volesse contribuire può farlo attraverso il codice Iban IT 20 P0832457050000000052444, garantendo così ai circa 90 volontari la possibilità di continuare ad essere a disposizione di chi ha bisogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO