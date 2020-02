Insulti e spintoni in largo Manzella

SONCINO (24 febbraio 2020) - Di nuovo sirene nella notte in largo Manzella, zona stazione, dove nella notte fra sabato e ieri un gruppo di giovani ha creato scompiglio in un bar, fra insulti e spintoni. Per ricondurre alla calma la situazione e preservare gli avventori si è reso necessario l'intervento dei carabinieri. I tre facinorosi sono stati allontanati e, per ora, nessuno degli aggrediti ha sporto denuncia.

