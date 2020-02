Si ribalta con l'auto, ammette subito di aver bevuto

CREMONA (23 febbraio 2020) - Schianto, ieri sera, in via Speciano. A perdere il controllo della sua auto, per poi ribaltarsi in mezzo alla via, un automobilista che ha anche urtato un veicolo in sosta spingendolo per oltre dieci metri. Uscito illeso dall’incidente, il protagonista dell’accaduto ha ammesso subito agli agenti della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi e dei relativi accertamenti di aver bevuto. Confessando anche di aver guardato il telefono cellulare al momento dello schianto. La sua posizione è ovviamente al vaglio degli inquirenti. Sul posto anche i vigili del fuoco.

