Coronavirus: Galimberti, Cremona diversa ma non è in isolamento

CREMONA (23 febbraio 2020) - «Ci siano svegliati in una Cremona diversa, oggi. Qualcuno non è nemmeno andato a dormire in queste ore. Abbiamo una tensostruttura davanti all’ospedale che comunque resta attivo e siamo in attesa delle notizie sulle persone contagiate. I musei e i cinema sono chiusi. Le messe non vengono celebrate. Non ci sono manifestazioni ed eventi né pubblici né privati, domani le scuole saranno chiuse, ma non siamo in isolamento. Non siamo un Comune in quarantena». Così Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona. Il centro è deserto, le chiese chiuse, i pochi cremonesi in strada indossano mascherine. Nel pomeriggio è convocata una riunione straordinaria della giunta comunale. Annunciata anche per le 16.30 una conferenza stampa in Prefettura.

