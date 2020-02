Cremona, stop a tutte le messe

CREMONA (22 febbraio 2020) - Stop alle messe in tutte le parrocchie di Cremona. Lo ha disposto il vescovo Antonio Napolioni, «a seguito delle misure adottate dalla Prefettura e dalle amministrazioni comunali». È quindi prevista — si legge nella nota diffusa dalla Diocesi — «la sospensione della celebrazione pubblica dell’Eucaristia festiva e feriale e di tutte le iniziative comunitarie (incontri di preghiera, cammini di iniziazione cristiana, conferenze) e la chiusura degli oratori e di altri luoghi di ritrovo di pertinenza religiosa fino a nuova disposizione. La celebrazione dei funerali è consentita invitando i familiari a circoscrivere la partecipazione ai soli parenti stretti».

Per le altre parrocchie della Diocesi, i parroci sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni emanate dalle rispettive amministrazioni comunali, compresa l’eventuale sospensione della celebrazione pubblica dell’Eucaristia e delle attività oratoriane. Nelle chiese della Diocesi in cui sarà possibile celebrare la messa, si dispongono alcune misure igieniche di precauzione: eliminazione dell’acqua nelle acquasantiere, invito a ricevere la Comunione sulla mano, astensione dallo scambio del segno di pace: «Che del resto non è obbligatorio».

Nelle parrocchie in cui viene disposta la sospensione della celebrazione dell’Eucaristia, i fedeli sono dispensati dall’obbligo del precetto festivo e invitati a santificare la festa con un momento di preghiera personale o familiare.

«Ai fedeli che per disposizioni di pubblica sicurezza non potranno partecipare alla messa domenicale nella propria comunità parrocchiale — conclude la nota — sarà possibile farlo attraverso i mezzi di comunicazione sociale, sui canali di diffusione abituali: Cremona 1 Tv, www.diocesidicremona.it, pagina Facebook e canale Youtube della diocesi, Fm 100.3.

