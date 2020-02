Campane a festa per i neonati: "Una gioia per tutti"

SOSPIRO (23 febbraio 2020) - Niente social o metodi moderni e tecnologici, il parroco don Federico Celini per annunciare una nuova nascita ricorre al classico e tradizionale suono delle campane. Una melodia inconfondibile, gioiosa, sia per maschietti che femminucce che annuncia a tutto il paese il lieto evento.

Una tradizione che il parroco si trascina da quando era in servizio a Costa Sant’Abramo, ma che poi non è così diffusa, tutt’altro. In tutte le comunità si sentono i rintocchi delle ore e quelli che annunciano la morte di un fedele, con un numero diverso in base al fatto che sia venuto a mancare un uomo o una donna.

