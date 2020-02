Boato nella notte: esplode il bancomat, nessun bottino

PIZZIGHETTONE (22 febbraio 2020) - Fatto esplodere con l’esplosivo, nella notte, lo sportello bancomat della filiale di Credite Agricole di Largo Vittoria. Sembra che la banda non sia riuscita a portare via nulla. Il boato è stato all’1.50. Utilizzando una piastrella di esplosivo chiamata “marmotta”, dopo aver allargato il bocchettone del bancomat con un supporto metallico, hanno innescato l’esplosione con filo e batteria. Tecnica che provoca meno danni rispetto all’acetilene. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo al comando del maggiore Piermarco Borettaz. Non dovrebbe trattarsi della banda in azione, nella stessa notte, a Caorso.

