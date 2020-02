Coronavirus, secondo caso accertato a Cremona: proviene da Pizzighettone

CREMONA (22 febbraio 2020) - Secondo caso accertato a Cremona di contagio da Coronavirus. Il secondo contagiato risulta residente a Pizzighettone.

La contagiata di Sesto Cremonese è invece una donna che lavora in una azienda della città, che è stata chiusa.

Intanto il sindaco Luca Moggi di Pizzighettone ha emesso il seguente comunicato: "In virtù delle notizie apprese dai canali ufficiali e dai media, rispetto al focolaio di Coronavirus sviluppatosi nel territorio lodigiano, mi sono immediatamente attivato nella giornata di ieri per contattare i colleghi sindaci, Francesco Passerini di Codogno e Dante Sguazzi di Maleo, nonchè la Prefettura di Cremona per avere aggiornamenti. Nel pomeriggio di ieri, sentiti i funzionari prefettizi, non si sono disposte prescrizioni particolari per il nostro territorio, anche se alle ore 17.00 è stato convocato un incontro al quale sono stati invitati i principali Comuni della Provincia di Cremona (Cremona, Crema e Casalmaggiore) alla presenza di ATS Valpadana e delle autorità competenti in materia di salute. La Prefettura di Lodi, invece, mi risulta che abbia convocato un vertice in serata al quale hanno partecipato tutti i comuni del basso lodigiano interessati dal provvedimento adottato da Regione Lombardia e diramato dal Ministero della Salute. Sono in contatto costante con i colleghi e con tutte le autorità per verificare l’evolversi della situazione e insieme si stanno coordinando per adottare anche sul nostro territorio eventuali altre misure alla luce dell'evoluzione degli eventi e in coerenza con le indicazioni del Ministero stesso. Questa mattina sarò a Cremona in Prefettura per una task force programmata alla quale parteciperanno tutti i Sindaci della nostra provincia. L’invito in ogni caso è sempre quello di seguire i comportamenti preventivi suggeriti dal Ministero. Resta valida l’indicazione in caso di emergenza di non recarsi al Pronto Soccorso ma di rivolgersi al 112. Il numero verde 1500 è utile per approfondire informazioni e conoscere adeguati comportamenti preventivi diffusi dal Ministero. L’attenzione rimane responsabilmente molto alta anche per i prossimi giorni. Chiediamo a tutti di evitare allarmismi e di attenersi alle indicazioni che vi allego a valenza di vademecum di comportamento. In attesa di ulteriori provvedimenti che saranno presi in considerazione da Regione Lombardia - Assessore alla Sanità e al Welfare, in via provvisoria e precauzionale invita la cittadinanza intera a limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico (es. bar, impianti sportivi, luoghi religiosi. Comunico inoltre, come anticipato da un'ordinanza sindacale, che ho disposto la sospensione delle manifestazioni legate al Carnevale. Il Sindaco Luca Moggi".

A Cremona il sindaco Gianluca Galimberti ha annullato tutti gli eventi artistici e sportivi in programma nel week-end.

