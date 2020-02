Coronavirus, il sindaco di Sesto ai cittadini: restate a casa

SESTO CREMONESE (22 febbraio 2020) - La ferale notizia è giunta alla mezzanotte e mezza con una telefonata al sindaco Francesca Maria Viccardi dal direttore generale dell'Ats: "Abbiamo rilevato un caso di Coronavirus sul territorio di Sesto". Il primo cittadino ha fatto stampare subito un avviso che ha pubblicato su Facebook e diffuso in bar e negozi invitando per precauzione la popolazione, in attesa di ulteriori provvedimenti presi dalla Regione, a non frequentare bar, impianti sportivi e chiese e a chi ha sintomi influenazali di non recarsi al pronto soccorso ma di avvisare il 112. In mattinata in Comune, aperto al pubblico e con gli impiegati che si sono dotati di mascherina e guanti, stanno giungendo una marea di telefonate dai cittadini per conoscere il da farsi. Intanto il sindaco con un aggiornamento, e sempre in attesa di sviluppi, ha invitato i cittadini a restare nelle case e ha sospeso la presentazione di un libro che era in programma oggi pomeriggio e la sfilata di carnevale di martedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO