Coronavirus, primo contagiato in provincia di Cremona

SESTO ED UNITI - (22 febbraio 2020) - Un altro caso di positività al coronavirus. Questa volta si tratta di un paziente di Sesto ed Uniti ricoverato da giorni a Cremona. A darne conferma è stato il sindaco del paese.

Si tratta del 16esimo caso in Lombardia e del 18esimo in Italia, compreso il 78enne morto ieri in Veneto.

«L'attenzione è e resterà molto alta anche nei prossimi giorni. Chiediamo a tutti di attenersi alle indicazioni». È l’appello, su Facebook, del Comune di Cremona, dove è stato registrato un nuovo caso di positività al Coronavirus, il sedicesimo in Lombardia. L’attenzione, osserva ancora il Comune di Cremona, «è e resterà molto alta anche nei prossimi giorni». «Il Sindaco Prefettura - Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sul Coronavirus e Ats Valpadana - si legge sui profili social dell’amministrazione comunale - invitano le persone dei territori in cui sono stati accertati casi di Coronavirus a non spostarsi sul nostro territorio». Restano valide le disposizioni di Ats e Regione Lombardia per chi ha sintomi influenzali o problemi respiratori. L’invito per chi ha bisogno di una diagnosi è di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di rivolgersi al 112. Il numero verde 1500 è utile per approfondire informazioni e conoscere adeguati comportamenti preventivi diffusi dal Ministero.

