Oggi a Cremona scuole chiuse

CREMONA (22 febbraio 2020) - «In accordo con la Prefettura di Cremona, in via cautelativa e preventiva rispetto alla diffusione del Coronovaris sul nostro territorio, oggi (sabato 22) le scuole di ogni ordine e grado della nostra città rimarranno chiuse - chiariscono in Comune -. Stiamo valutando anche la sospensione degli eventi sportivi e delle manifestazioni legate al Carnevale». La decisione è arrivata nella notte. «Siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie e ci adoperiamo al massimo per tutelare la salute dei cittadini».

Resta valida la disposizione di Ats e Regione Lombardia per chi ha sintomi influenzali o problemi respiratori per cui ha bisogno di una diagnosi di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di rivolgersi al 112. Il numero verde 1500 è utile per approfondire informazioni e conoscere adeguati comportamenti preventivi diffusi dal Ministero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO