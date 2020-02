«All’Ospedale di Cremona nessun caso di Coronavirus, attivo il Pronto Soccorso»

CREMONA (21 febbraio 2020) - “L’ASST di Cremona, in modo coordinato con Regione Lombardia, ha definito le modalità di accoglienza di eventuali casi sospetti – spiega Rosario Canino, Direttore Sanitario ASST di Cremona. Grazie ad un lavoro di squadra gestito dalla Direzione strategica in sinergia con la Direzione Medica, il DAPS (Direzione Assistenziale Professioni Sanitarie), i primari e le équipe medico infermieristiche del Dipartimento di Urgenza Emergenza, stiamo potenziando i turni di Pronto Soccorso di medici e infermieri. Per diversificare i percorsi e favorire l’applicazione in sicurezza delle corrette procedure di accoglienza per i pazienti è stato allestito un pre-triage nella camera calda antistante l’ingresso del Pronto Soccorso.”

“In via esclusivamente precauzionale - continua Canino - sono stati temporaneamente sospesi i tirocini degli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. Purtroppo in queste ultime ore sono stati divulgati attraverso i social messaggi distorti e allarmanti alla popolazione. Attualmente all’Ospedale di Cremona non vi è alcun caso di Coronavirus e il Pronto Soccorso è attivo”.

“Le norme comportamentali da adottare sono quelle divulgate questa mattina anche in conferenza stampa dall’Assessore Giulio Gallera – precisa Canino: per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l’indicazione perentoria è di non recarsi in Pronto Soccorso, ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte”.

