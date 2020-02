Polizia locale, controlli e maxi multe

CASALBUTTANO (22 febbraio 2020) - Doppio intervento della polizia locale, i controlli sicurezza fanno scattare due maxi multe: sanzione da 5 mila e 800 euro per un 30enne trovato senza assicurazione e patente. Mentre un autotrasportatore è stato pizzicato mentre stava circolando con la carta conducente di un altro camionista e anche per lui è arrivata una contravvenzione da 800 euro. Prosegue con successo il monitoraggio del territorio portato avanti dai vigili dell’Unione Casalbuttano-Corte de’ Cortesi, con gli agenti impegnati in una serie di controlli stradali ad ampio respiro.

