Il Pronto soccorso di Cremona è aperto, funzionante e sarà potenziato

CREMONA (21 febbraio 2020) - Da quando hanno cominciato a girare le notizie sui primi sei contagi da coronavirus in Lombardia, si rincorrono - e moltiplicano - anche le fake news. Una di queste darebbe per chiuso il Pronto soccorso di Cremona, ma non è così. Anzi. Il Ps del capoluogo sarà potenziato proprio per rispondere all'emergenza sanitaria.

