Sequestrati dalla Guardia di finanza 100 mila prodotti per tabacco

CREMONA (21 febbraio 2020) - Oltre 100.000 prodotti per tabacco sono stati sequestrati con irrogazione di sanzioni per complessivi 20.000 euro. Questo l’esito dei controlli condotti dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Cremona nel costante contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti, pericolosi per la salute o comunque illecitamente commercializzati.

Nel corso di una serie di attività condotte in tutta la provincia, i finanzieri hanno sequestrato materiale per la “sigaretta fai da te”: oltre 100.000 filtri, cartine e cartine arrotolate senza tabacco che, dal 1° gennaio 2020, essendo prodotti sottoposti a tassazione, possono essere commercializzati solo da rivendite autorizzate.

Molti i negozi controllati e risultati in regola mentre in due esercizi del capoluogo i militari hanno riscontrato la mancata osservanza della norma ed hanno proceduto al sequestro. I titolari delle attività commerciali sono stati segnalati all’Agenzia delle Dogane e Monopoli quale organismo competente alla irrogazione delle sanzioni che possono arrivare sino a 10.000 euro per chi commercializza, senza autorizzazione, i prodotti accessori ai tabacchi.

Tali controlli si inseriscono nella più ampia e capillare attività costantemente condotta dalla Guardia di Finanza su tutto il territorio provinciale e diretta a riscontrare la corretta osservanza delle norme che, oltre a garantire la libera e leale concorrenza tra gli operatori commerciali, tutelano anche la sicurezza dei consumatori.

