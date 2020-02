Bodini: «Serve il piano per una città più verde»

CREMONA (21 febbraio 2020) - «Ad ArticoloUno non interessa partecipare alla distribuzione di medaglie o di colpe. È tempo di voltare pagina e di iniziare quel lavoro complesso prefigurato nell’ordine del giorno votato all’unanimità. È importante infatti aver bloccato un progetto di massima di fotovoltaico a terra su terreno agricolo come precedente da non seguire, ma riteniamo adesso ancora più importante l’impegno di elaborare un piano cittadino a sostegno della massima diffusione possibile del fotovoltaico sui tetti degli edifici pubblici e privati e in altri luoghi idonei». È quanto sottolinea in una nota l’ex sindaco Paolo Bodini, a nome del direttivo provinciale di ArticoloUno, in cui saluta «con soddisfazione» il voto unanime del consiglio comunale che ha bocciato l’ipotesi di parco fotovoltaico a terra su terreno agricolo alle porte di Cremona.

Sulla questione parco fotovoltaico interviene anche l’associazione Passione per Cremona, presieduta da Luigi Armillotta, che giudica positivamente lo stop in consiglio: «La soluzione condivisa ha suscitato la soddisfazione di tutti».

