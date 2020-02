Patto contro il bullismo

SOSPIRO (21 febbraio 2020) - Un protocollo d’intesa tra Comune, Istituto comprensivo Puerari e parrocchia in collaborazione con l’Arma dei carabinieri per aiutare i ragazzi e le loro famiglie nella prevenzione di atti legati al bullismo, insidie della rete o episodi di isolamento e fragilità che possono poi scaturire in veri e proprio disagi sociali. Il documento siglato, che porta il nome di «Educazione attiva» ha lo scopo di promuovere e sostenere sul territorio comunale interventi e iniziative di prevenzione e formazione educativa, culturale e sociale per favorire una crescita integrale ed armonica, partendo dai valori della solidarietà e dell’integrazione. «Un’alleanza educativa per le nuove generazioni – spiega il sindaco Fausto Ghisolfi - e la volontà di fare rete, in linea con il compito educativo della società civile e delle istituzioni locali». Il patto educativo ha previsto la costituzione di un gruppo di coordinamento, composto dal primo cittadino insieme all’assessore alla Cultura Benedetta Fornasari, ai Servizi Sociali Felice Farina e all’assistente sociale Ilaria Guarneri, dalla dirigente scolastica Catia Magnini, affiancata dalla coordinatrice Isabella Fieschi e dai docenti Antonella Bonfitto e Valerio Fasani, dai parroci don Federico Celini e don Umberto Zanaboni. Lo scopo è quello di monitorare, confrontarsi e analizzare bisogni e problematicità rilevate in spazi pubblici, nella scuola o in oratorio.

