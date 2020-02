Fuoristrada verso Le Valli, 39enne in ospedale

FIESCO (20 febbraio 2020) - Fuoristrada tra Fiesco e Le Valli: un 39enne finisce in ospedale a Crema. Choc, spavento e diverse contusioni per l’automobilista che oggi alle 12.15 lungo la strada provinciale 20 ha improvvisamente perso il controllo del suo mezzo, ribaltandosi. Fortunatamente l’uomo non sembra aver riportato ferite gravi. Dopo le prime cure mediche il 39enne è stato trasportato all’ospedale di Crema per accertamenti.

