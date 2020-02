Irruzione dei ladri in cascina

CASALBUTTANO (21 febbraio 2020) - Ladri in azione in un’azienda agricola del paese della Norma: rubati attrezzi da lavoro del valore di circa 4 mila euro. I malviventi hanno fatto irruzione in una cascina del territorio portando via tre motoseghe, due decespugliatori e un compressore ad aria, utensili e arnesi professionali utilizzati solo il giorno prima dai legittimi proprietari. Ora in paese l’attenzione resta alta, mentre sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, forze dell’ordine a cui è stata sporta denuncia.

