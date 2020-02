Il borgo del 1500 sarà ricostruito in digitale

SONCINO (21 febbraio 2020) - Passeggiare virtualmente nell’antico borgo di oltre mezzo millennio fa non è più un’impresa impossibile. Si potrà fare, nei prossimi mesi, grazie al lavoro degli Amici della Rocca che stanno studiando un programma digitale per ricostruire in 3D, sul web, la Soncino del XVI Secolo. L’idea c’è, il progetto pure, i mezzi non mancano ma l’operazione non è semplice: per adesso i volontari di Mauro Belviolandi hanno fatto i primi sopralluoghi con il drone, il prossimo passo sarà un sondaggio geoelettrico del più antico insediamento del paese nel quartiere Antica Rocca, poi partirà il lavoro al pc.

