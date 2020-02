Fugge sull'auto rubata e provoca un incidente, arrestato 25enne

ACQUANEGRA CREMONESE (20 febbraio 2020) - Fuga, inseguimento e arresto. Prima lungo la Codognese, poi nei campi attigui a Casa dei Tocchi, tra Acquanegra e lo svincolo per Crotta. Un 25enne cremonese è stato catturato dagli agenti della polizia stradale di Pizzighettone dopo aver seminato il panico con sorpassi azzardati, viaggiando a velocità folle lungo l'ex statale. L'auto sulla quale viaggiava era appena stata rubata nel parcheggio di una palestra di Cremona, in via Antiche Fornaci. Oggi il rito direttissimo: il giudice ha convalidato l'arresto applicando la misura degli arresti domiciliari. Il processo è stato rinviato al mese prossimo.

