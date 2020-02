Ponte sul Po, installazione dei due varchi elettronici

CASTELVETRO (20 febbraio 2020) - Operazioni in corso per l'installazione dei due varchi elettronici, sul ponte sul Po, che permetteranno di classificare i veicoli, leggere le targhe e fotografarli, allo scopo di sanzionare i mezzi pesanti che non rispettano il divieto di transito. I lavori richiedono il senso unico alternato, che andrà avanti fino alle 11.45 circa e poi tornerà dalle 14 alle 16.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO