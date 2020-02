Protezione civile, addestrati 70 nuovi volontari

SONCINO (20 febbraio 2020) - Settanta nuove divise gialloblù in campo per difendere i cittadini in caso di calamità: nei giorni scorsi nel borgo si è tenuta l’adunanza provinciale della Protezione Civile con dieci gruppi da altrettanti paesi del Cremonese e dalla città per formare e addestrare i nuovi volontari. Tra simulazioni d’intervento e lezioni teoriche, alla fine il corso si è concluso con l’ingresso in servizio delle nuove reclute.

