Bocconi di carne con chiodi gettati nel giardino di una villetta

FIESCO (20 febbraio 2020) - Succulenti bocconi di carne con celata all’interno la più odiosa delle trappole. Chiodi e aghi conficcati nelle polpettine per uccidere o ferire il destinatario delle potenziali esche killer: il cane di una famiglia di Fiesco. Qualcuno ha gettato il cibo nel giardino di una villetta in centro al paese, sapendo che l’animale – un meticcio di sei anni- l’avrebbe annusato e ingerito. Così, in effetti, è stato, ma il piano diabolico è riuscito a metà: la vittima si è ferita ma, grazie alla prontezza di riflessi dei padroni che hanno subito notato le punte metalliche, adesso è fuori pericolo. Infuriati, e per certi versi anche intimoriti da un così barbaro attacco, i proprietari hanno sporto denuncia ai carabinieri di Castelleone, decisi e determinati a scoprire i responsabili.

