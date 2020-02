Uccise moglie e bimbo, si impicca in cella

CREMONA (19 febbraio 2020) - Il 24 gennaio del 2018 uccise, a colpi di mannaia, la moglie Chen Aizhu, 46 anni, e un bimbo di tre anni, Wen Jun Ye, figlio di amici, al quale la donna faceva da baby-sitter. Per il massacro avvenuto in un alloggio al terzo piano della palazzina Aler, in via Fatebenefratelli, nel quartiere Zaist, Yongqin Wu, 54 anni, stava scontando la condanna a 20 anni di reclusione nel carcere di Pavia. Il 16 febbraio scorso si è impiccato in cella.

