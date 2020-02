Bimbo avvicinato da ignoti, auto segnalata

MONTICELLI D'ONGINA (20 febbraio 2020) - «Avvicinati, vuoi delle caramelle?». É una domanda apparentemente innocua, ma che ha allarmato un paese intero, quella che è stata posta l’altro ieri pomeriggio a un ragazzino intento a buttare plastica nell’apposita campana rifiuti di una frazione monticellese. Quattro uomini stranieri, la cui vettura fra l’altro era già stata segnalata in precedenza perché considerata sospetta, visto che procedeva a bassa velocità fra le abitazioni dei quartieri residenziali, si sono rivolti al bambino con toni apparentemente affabili. E utilizzando come argomento proprio quello su cui praticamente ogni genitore ha, almeno una volta nella vita, lanciato un monito: non accettare caramelle dagli sconosciuti. Il ragazzino ha rifiutato e si è allontanato velocemente, ma ha colto in quella strana offerta qualcosa di strano e ha giustamente riferito l’episodio ai genitori, che fra l’altro si trovavano nelle immediate vicinanze e sono riusciti a vedere l’auto.

