SORESINA (20 febbraio 2020) - Aziona la retro e investe il vicino di casa. La manovra, assolutamente involontaria, si è verificata ieri mattina in via Maineri, e a farne le spese è stato un ragazzo di 23 anni, finito in ospedale con una lesione alla caviglia (da chiarire se distorsione o frattura). L’incidente è avvenuto poco prima delle 9 nella zona degli alloggi popolari: una strada senza sbocchi in cui gli automobilisti, per uscire, sono inevitabilmente costretti a percorrere un breve tratto in retromarcia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO