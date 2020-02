Ponte di Castelvetro, al via il sistema di controllo per il peso dei tir

CASTELVETRO PIACENTINO (19 febbraio 2020) - Saranno installate domani, giovedì 20 febbraio, le telecamere che consentiranno di classificare e rilevare tutti i veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate lungo la strada provinciale n.10R Padana Inferiore che entreranno in funzione sabato 29 febbraio 2020, dopo il collaudo e l’opportuna formazione degli agenti di polizia provinciale. Per salvaguardare l’integrità strutturale del ponte e la sicurezza dell’utenza stradale, infatti, su tale tratto di strada vige, dal 2014, il divieto di transito agli autoveicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 20T, divieto non sempre rispettato nonostante l’incremento dei controlli della polizia provinciale volti alla repressione dei comportamenti illeciti. La Provincia si è pertanto dotata di un varco elettronico che permetterà di acquisire, memorizzare e trasmettere le targhe, insieme alle immagini relative ai transiti, e di effettuare la classificazione dei veicoli senza l’ausilio di sensori a terra. In caso di assenza di rete, il sistema consentirà, inoltre, di memorizzare i dati che verranno inviati alla postazione centrale al successivo ripristino della connettività. L’Elfo Gatecontrol, questo il nome del sistema, permetterà di rilevare le violazioni da remoto ed elaborare i verbali che verranno successivamente notificati ai trasgressori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO