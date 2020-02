La rinuncia al parco non spegne la polemica: «Galimberti scaricato»

CREMONA (19 febbraio 2020) - Archiviato l’affaire fotovoltaico con il condiviso ma non del tutto scontato passo indietro dell’altro ieri in consiglio comunale, sul progetto del parco rimesso nel cassetto restano le polemiche politiche. Le alza di nuovo Forza Italia, che rivendica il merito totale dell’addio all’allestimento. «Quella scritta in consiglio comunale è una pagina di buona politica, quella che non ha il timore di mostrarsi, che preferisce il confronto aperto e leale, anche se diretto e aspro, rispetto agli accordi raggiunti nelle segrete stanze tra poche, anzi, pochissime persone» sottolineano Carlo Malvezzi, Federico Fasani e Saverio Simi. E nel mirino rimettono, ammesso che abbiano mai spostato il tiro dall’inizio della vicenda, il sindaco Gianluca Galimberti: «Fino all’ultimo minuto ha cercato di difendere il suo assenso al progetto e di tenere sotto scacco la sua maggioranza, all’interno della quale covava da mesi un crescente dissenso verso un progetto sbagliato ed invasivo e verso il metodo inaccettabile di condurre l’intera operazione da parte di alcuni componenti della giunta comunale. Anche nel suo interminabile intervento Galimberti si è ben guardato dall’ammettere le proprie responsabilità ed i propri errori». Con il Partito democratico che a quel punto, secondo i consiglieri azzurri, si è inevitabilmente trovato di fronte ad un bivio: «Ascoltare la propria base e tutelare la propria identità o difendere fino alla fine il sindaco». Con un risultato, sempre secondo la minoranza: «Per la prima volta, Galimberti è stato letteralmente scaricato dalla sua maggioranza e il progetto del parco fotovoltaico a terra è stato bloccato».

Accusata senza mezzi termini di aver «scaricato» il sindaco, la maggioranza sceglie il profilo basso, nel senso che scansa lo scontro politico senza esclusione di colpi, ma contrattacca mostrando compattezza. E con una nota non a caso unitaria, firmata dai capigruppo dei partiti che sostengono la coalizione di governo, rivendica tutto il percorso che ha portato alla svolta in consiglio comunale e, rivendicando quel percorso, difende Gianluca Galimberti: «Corretti e responsabili».

