Si spaccia per avvocatessa, l'anziana non abbocca

SONCINO (18 febbraio 2020) - Non una ma per ben due volte la finta avvocatessa e il finto maresciallo dei carabinieri hanno provato a truffare telefonicamente una soncinese. Come nel caso precedente a finire nel mirino dei malintenzionati è stata una pensionata e, fortunatamente, pure l’esito è stato lo stesso: la donna s’è dimostrata più scaltra dei criminali che hanno riappeso la cornetta rinunciando al bottino. Indaga l’Arma.

