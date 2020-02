Casa al freddo e sorpresa: rubato il contatore del gas

SOSPIRO (19 febbraio 2020) - Smontato dall’impianto e poi rubato il contatore del metano: la casa rimane al freddo e all’allibito proprietario non è restato altro che chiamare i tecnici dell’Enel. Lo sconcertante episodio è avvenuto nei giorni scorsi a San Salvatore, frazione di Sospiro. Vittima del furto Alvise Chiesa, pensionato 76enne, conosciutissimo anche al di fuori della realtà sospirese: per decenni ha gestito il negozio di pane e generi alimentari della frazione. "Vivo da solo — racconta l’anziano — e non ho mai subito furti, prima d’ora".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO