Ex dipendenti contro Sogin sullo sconto energia sparito

CAORSO (19 febbraio 2020) - Gli ex dipendenti della centrale nucleare di Zerbio fanno causa a Sogin, tramite la Cgil, per riavere gli sconti in bolletta elettrica previsti dal contratto nazionale antecedente il primo luglio 1996. Per chi è stato assunto fino a quella data, infatti, Enel prevedeva importanti agevolazioni tariffarie da protrarsi dopo la pensione, con il diritto fra l’altro tramandato ad un erede in caso di decesso. Le altre società subentrate ad Enel negli anni scorsi hanno concordato coi dipendenti un’eliminazione dello sconto in cambio di una somma in denaro. Sogin l’ha mantenuto fino a pochi anni fa, quando improvvisamente ha sospeso l’agevolazione senza monetizzazioni. Con l’enorme disappunto di qualche centinaio di ex lavoratori oggi in pensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO