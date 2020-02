Gruppo Volontari Mura, eletto il nuovo direttivo

PIZZIGHETTONE (18 febbraio 2020) - Dopo l'assemblea, si è insediato ieri sera il nuovo Consiglio direttivo che per i prossimi tre anni guiderà il Gruppo Volontari Mura Pizzighettone onlus, con diverse conferme ma anche con due new entry. Sergio Barili, presidente uscente, cofondatore del gruppo e dell'evento 'Fasulin de l'òc cun le cudeghe', è stato riconfermato alla presidenza, nell'ottica della continuità. La vice presidenza è stata affidata a Dirce Valdesolo, pietra miliare dell'attività del Gruppo, sempre in prima linea e molto attiva, che entra per la prima volta in consiglio. Altro nuovo ingresso è Diego Rossi, un giovane molto conosciuto e attivo in paese, componente e fondatore dell'associazione I Ragazzi del Torrione e uno dei tre artisti del gruppo musicale dialettale 'I Mercanti di Storie'. Una riconferma per gli altri tre componenti: Lino Casagrande, un punto di riferimento importante nella struttura organizzativa dei 'Fasulin'; Libero Dragoni, attivo su vari fronti e jolly per diverse iniziative; Mario Grazioli, perno della segreteria, a cui sono state riassegnate le deleghe per la Tesoreria e la Segreteria dell'Ufficio turistico di piazza D'Armi. Ai sei componenti del Consiglio direttivo si affiancano i Probiviri: Graziano Malvezzi e Mauro Trespidi, due riconferme del consiglio uscente, storici punti di riferimento e particolarmente attivi nel settore della promozione turistica della città murata nelle varie trasferte dell'anno. Costantino Ardizzi, new entry ma sempre in prima linea nella gestione del settore guide e segreteria turistica accanto a Grazioli, sarà Revisore dei conti.

