Raid dei ladri in cascina, ingente il bottino

GRONTARDO (18 febbraio 2020) - Maxi furto in cascina a Levata di Grontardo, dove i ladri hanno messo tutto a soqquadro e rubato argenteria, oro, gioielli, ricordi di una vita e anche denaro. La razzia è avvenuta domenica nel tardo pomeriggio, approfittando dell’assenza della coppia, che si è assentata solamente per una mezz’oretta. I malviventi nel frattempo hanno agito indisturbati. Hanno frugato e messo sotto sopra tutti i cassetti, gli armadi, ogni stanza della casa. Insomma, seppur il tempo a disposizione fosse limitato hanno frugato ovunque. E hanno rubato tutto quello che sono riusciti a trovare: argenteria, orologi, anelli, collane, ciondoli, denaro. Oggetti di valore sia dal punto di vista economico ma soprattutto affettivo, insomma i ricordi di una vita che se ne sono andati per sempre. Nel frattempo è stata sporta regolare denuncia presso i carabinieri che si stanno occupando delle indagini di rito. In paese sale la preoccupazione. Si tratta del secondo raid messo a segno nel giro di pochi giorni a Levata di Grontardo.

