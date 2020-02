Via Miglioli, giro di vite contro l’alta velocità

SAN BASSANO (18 febbraio 2020) - Giro di vite contro l’alta velocità. Il sindaco Giuseppe Papa sta valutando quali azioni mettere in campo per mettere in sicurezza via Miglioli, strada in cui automobilisti e camionisti troppo spesso ignorano il limite dei cinquanta chilometri orari. A farne le spese, nelle ultime settimane, sono stati soprattutto gli animali: sette gatti e due merli, vittime di una strage che magari passa sotto traccia ma che il primo cittadino non è più disposto a ignorare. «Le opzioni sul tavolo sono due: la presenza a intervalli regolari di una pattuglia della polizia locale dotata di lettore autovelox o in alternativa il posizionamento di un paio di dossi rallentatori. Vi posso garantire che il disagio dei residenti, e non solo, è diffuso».





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO