Raggiro a Brindisi nel nome di Occhiazzurri. Il presidente: sporgeremo denuncia

CREMONA (17 febbraio 2020) - Si spacciano per volontari dell'associazione Occhiazzurri per ottenere in cambio denaro da devolvere per aiutare una bambina bisognosa. Il raggiro è avvenuto a Brindisi e il presidente Filippo Ruvioli sta per sporgere denuncia contro ignoti. Nel mentre ricorda che chiunque fosse interessato a sostenere il sodalizio lo può fare tramite i canali ufficiali che si trovano sul sito web.

