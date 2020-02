Missione salva patroni, primo intervento completato

SESTO (17 febbraio 2020) - Rimosse dalla facciata della parrocchiale a metà dicembre, le tre statue del Sacro Cuore e dei martiri Nazario e Celso con i quattro pinnacoli pericolanti sono stati affidati alle mani abili dei restauratori Luigi Rizzi e Federica Cattadori di Cremona. Esperti che sabato, sotto la supervisione dello Studio Archidue di Cremona degli architetti Guido Chiari e Romano Ruggeri, hanno concluso il primo stadio di quella che qui già chiamano tutti l’operazione salva patroni. Il cantiere è aperto nel cortile alle spalle della canonica, dove il barchessale che si affaccia sulla via Castello è stato sistemato a dovere asportando anche la copertura in amianto e nei prossimi mesi diventerà una sorta di piccolo museo per accogliere i sette manufatti in pietra.

