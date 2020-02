CORTE DE' FRATI (18 febbraio 2020) - Proprietari fuori, ladri in azione: scassinata la porta d’ingresso di una villetta del centro abitato ma l’intrusione fallisce. Con tutta probabilità qualcosa deve aver disturbato l’azione della gang tanto che in tutta fretta e senza riuscire a portare via nulla i malviventi si sono dati alla fuga. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, nel primo pomeriggio. L’amara sorpresa per i proprietari è arrivata al rientro a casa. E ora in paese l’attenzione resta alta.

