Generazione TEDx: «Qualcosa succede...»

CREMONA (17 febbraio 2020) - È ufficiale: Cremona è fra i primi cento Comuni d’Italia che ha ottenuto la licenza per organizzare uno degli eventi più seguiti (dal vivo e in rete) a livello mondiale e avrà il suo TEDx. Si svolgerà il 23 maggio a Palazzo Pallavicino e il titolo è «Ogni cosa è connessa». La presentazione dell’evento si terrà giovedì 27 febbraio alle 18.30 presso il Crit – Polo per l’Innovazione Digitale e sarà una sorta di anteprima aperta al pubblico, perché qualcosa succede e succede a Cremona. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cultori di TEDx, ma soprattutto a chi non ne ha mai sentito parlare.



COSA OFFRE ALLA CITTÀ

«Oggi TED è riconosciuto a livello globale come un vero e proprio brand fondato sulla diffusione della conoscenza; è un luogo, reale e virtuale al contempo, di relazione e scambio esperienziale con una forte valenza sociale e culturale. Per questo — spiega – spiega Andrea Mattioli, organizer TEDxCremona — TEDx rappresenta un’occasione per inserire la nostra città in un contesto globale. L’intenzione è quella di inaugurare una nuova strada che porti a rafforzare l’identità di Cremona, facendo leva su una maggior consapevolezza del suo potenziale contemporaneo, sia sotto il profilo della cultura sia per quanto riguarda l’innovazione».

E del resto, TEDx è un’opportunità per affrontare argomenti attuali e per ascoltare, pensare, far nascere dibattiti costruttivi e accendere piccole lampadine nelle nostre teste. Con l’ambizione è di dare un contributo significativo alla bellezza sociale, quella di cui sono portatori sani tutti gli esseri umani, attraverso la creatività, la manualità, il pensiero, la cooperazione e l’altruismo. «L’auspicio è che la tecnologia diventi parte attiva di questa bellezza e non uno strumento di controllo e gestione del potere — prosegue Mattioli —. Cremona non può rinunciare a entrare in questo flusso: creare una connessione con gli altri TEDx può aprire la porta a occasioni uniche e inaspettate».



IL FILO CONDUTTORE

«Abbiamo scelto come titolo ‘Ogni cosa è connessa’, un tema che ci consente di affrontare una questione centrale: il mondo è sempre più complesso e interconnesso. Media e strumenti digitali occupano in media sei ore al giorno del nostro tempo – continua Mattioli – e abbiamo più follower che amici in carne e ossa. Come recita il manifesto dell’evento ‘oggi tutti parlano con tutto. 4 miliardi di persone con il web, 5 miliardi di utenti con gli smartphone, 10 miliardi di oggetti con la rete’. Ma siamo sicuri che le connessioni siano relazioni? Questa è la domanda alla quale tenteremo di dare delle risposte partendo da punti di vista differenti».



IL TEMA

«Parleremo di intelligenza artificiale e di cyber security – spiega Andrea Mattioli – ma anche di nuove solitudini, di relazioni sociali e social, di disuguaglianza, di come la tecnologia sta modificando i nostri comportamenti e le nostre abilità cognitive. Se è vero che l’evoluzione tecnologica corre veloce, è altrettanto vero che è generata e sostenuta dalle persone. Una questione nodale rispetto alla quale è necessario aumentare il nostro livello di consapevolezza e di conoscenza. In tal senso TEDxCremona si rivolge a tutte le persone curiose, desiderose di conoscere e di sperimentare. Sarebbe bello e ci piacerebbe vedere in platea gente di tutte le età, giovanissimi compresi».

come funziona

«C’è ancora tanto da fare, ma siamo decisamente a buon punto. Vorrei aggiungere un ultimo dettaglio da non sottovalutare: TEDx è un’attività che non può generare profitto. Tutto si svolge su base volontaria, gli speaker non possono essere pagati e le persone del team non possono ricevere alcuna forma di compenso. Molte aziende di Cremona e dintorni hanno già deciso di partecipare al progetto e di sostenerlo; abbiamo trovato persone appassionate che hanno compreso l’idea e il suo potenziale. Per il momento gli speaker sono top secret, li riveleremo nel corso delle prossime settimane. Oggi – conclude Mattioli – ci interessa far conoscere la filosofia TEDx, creare movimento e interesse, perché qualcosa succede e succede a Cremona».

la presentazione

Il 27 febbraio, alle 18.30 al Crit, ci sarà la presentazione ufficiale dell’evento. Una presentazione che desidera essere un primo scambio con il pubblico e la città. Marco Fasoli (Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale Università di Milano - Bicocca) parlerà di «Benessere digitale» (Mulino editore 2019). Perché essere continuamente connessi significa comunicare, informarsi, fare acquisti più velocemente, lavorare ovunque, ma anche subire un flusso ininterrotto di notifiche e stimoli, talvolta creati con lo scopo di farci stare il più a lungo possibile allo schermo.

il dibattito

A seguire ci sarà il dibattito «MediaConnessione. Giornalisti e giornalismi nell’era dell’ipercomunicazione» a cui prenderanno parte Marco Bencivenga (direttore del quotidiano La Provincia), Alessandro Rossi (direttore del settimanale Mondo Padano), Giuliana Biagi (giornalista di CremonaOggi) e Giovanni Palisto (giornalista di Cremona1).

«E’ importante che i partner del TEDxCremona siano protagonisti dell’evento — conclude Mattioli —. La stampa locale potrà decidere di personalizzare la sua connessione con il TEDx e mettersi in comunicazione con nuovi lettori. A chiudere l’incontro saranno i main partner: Matteo Monfredini (Chairman & CFO MailUp Group) e Andrea Ferrari (Managing Director presso Caldaie Melgari).

