Il web con Flavia contro il bullismo: «L’amore vince sull’odio»

CREMONA (17 febbraio 2020) - #IOSTOCONFLAVIA. La festa di San Valentino del giornale La Provincia è diventata un inno contro il bullismo grazie a una coraggiosa ragazzina che con carta e penna ha comunicato al mondo la sua storia di vittima di una «bulla». E per questo moto di ribellione Flavia Marchini è stata premiata ieri nell'evento finale di un gioco che è diventato il palco del suo dire «no». E i cremonesi dal web stanno tutti con Flavia. Per questo motivo il giornale La Provincia ha lanciato l'#IOSTOCONFLAVIA.

Le dita sottili tormentavano i blue jeans per vincere il candido imbarazzo. Gli occhi, inchiodati al pavimento, si alzavano solo di tanto in tanto. Ma quando la platea è scoppiata in un lungo applauso, sotto la cascata di capelli corvini è spuntato finalmente un sorriso. Delicato e fragile, ma liberatorio. Flavia ha appena riascoltato le sue parole, affidate ad una lettera inviata al quotidiano La Provincia e pubblicata una manciata di giorni fa nelle pagine dedicate all'iniziativa di San Valentino: frasi d’amore indirizzate alla sua persecutrice. Una teenager proprio come lei, che prova in ogni modo a renderle la vita impossibile.

«Cara bulla» inizia il messaggio della giovanissima soncinese. Ad esprimere «affetto e compassione» verso quella coetanea che la ricopre di «insulti pesanti, occhiatacce a tutte le ore del mattino, parole volgari sussurrate all’orecchio». Flavia ha deciso di denunciare i soprusi nel modo più sconcertante: ringraziando pubblicamente l’aguzzina per la «carica» e la «grinta» che le instillano quelle azioni persecutorie.

La lettera, declamata da Emi Mori davanti al pubblico riunito al CremonaPo per la cerimonia di premiazione che La Provincia ha dedicato agli innamorati, è un pugno nello stomaco. «Mai, mai, mai riuscirai a spegnere la mia luce e la mia voglia di vivere» scrive Flavia. Parole che fanno accelerare i battiti del cuore e scuotono le coscienze. Il direttore del quotidiano, Marco Bencivenga, sale sul palco per stringere la mano a Flavia e alla sua mamma, Federica Foglia: «Questa è la lezione più importante che ci portiamo a casa. L’amore vince sull’odio. Sempre».

[LEGGI LA LETTERA NODO BLU]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO