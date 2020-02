Flavia, che lezione ai bulli: 'L'amore vince sull'odio'

CREMONA (16 febbraio 2020) - Emozioni a non finire e una lezione ai bulli da parte della coraggiosissima Flavia. Tutto questo e molto di più durante le premiazioni di Scrivete le vostre parole d'amore, l'iniziativa dedicata a San Valentino, organizzata dal quotidiano La Provincia. Flavia ha affidato ad una lettera inviata al giornale dal titolo Nodo blu, le sue frasi d'amore indirizzate ad una coetanea che la perseguita. «Cara bulla» inizia il messaggio dell'adolescente, che contiene una potente lezione di vita: «L'amore vince sull'odio».

Nel corso dell'evento, decisamente riuscito, che si è tenuto questo pomeriggio al CremonaPo sono stati premiati dal direttore Marco Bencivenga i vincitori dell'edizione 2020.

A partire da Flavia, che ha avuto una menzione speciale, proprio come Era il lontano 1964, un piacevolissimo amarcord di Antonietta Formis e Come un angelo custode di Tulio Ferraroni dedicato alla compagna di vita e Gli ingredienti dell’amore di Germana Oneta, simpatico suggerimento per «aggiustare» la coppia.

Nella categoria «Pensieri d’amore», riconoscimenti a Stefano Uberti che con il suo Amore nella nebbia cremonese ci ha lasciato uno struggente componimento dai toni malinconici, ambientato in un paesaggio che conosciamo bene. Sergio e Paola, invece, con Cos’è la diversità hanno parlato del loro amore non compreso. Un amore di Firmo Belloli, infine, ha raccontato il suo amore che non si è perso per strada.

Dei lettori che hanno scelto la formula breve, WhatsApp, sono stati premiati Noemi Privitera, con un messaggio d’amore in piena regola, dolce e avvolgente, Pietro Ferrari con il suo pensiero ironico e Gemma Francesca Armanni che con la sua simpatia contagiosa ha strappato un sorriso.

Nella sezione «Poesie» ecco G.P. con il suo Sorprendimi, un messaggio all’amata perché nulla sia mai scontato, Ermes Zangrandi con Desiderio che ricorda il suo amore già consegnato all’eternità e, infine, Rosamaria e la sua Terapia d’amore ricca di emozioni.

L'evento è stato presentato da Emi Mori che ha letto i messaggi dei lettori ed è stato animato dalla musica dell’Equipe 354.