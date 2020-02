La politica che litiga e il paese che aspetta

Esattamente come avveniva ai tempi del contratto di governo Lega-M5S, le cinque forze politiche che attualmente formano la maggioranza in Parlamento, con l’appoggio esterno di altri sette gruppi minori, anziché dedicarsi alle mille emergenze in agenda, da qualche tempo sembrano divertirsi come bambini al gioco più antico del mondo: il tiro alla fune. Alcuni tirano di qua, altri tirano di là, qualcuno spinge, qualcun altro frena, qualcuno addirittura fa lo sgambetto all’avversario, e lo spettacolo sarebbe perfino divertente se non fosse che alla fine nessuno vince, ma uno solo perde e paga per tutti: il Paese. Purtroppo, la contrapposizione delle forze in campo non porta al raggiungimento del giusto punto di equilibrio fra i diversi interessi (in teoria, la funzione più autentica della politica) ma provoca due fenomeni opposti, tanto diversi quanto allo stesso modo deleteri: la paralisi o la rottura. Il nulla che diventa regola o la corda che si spezza. Il rinvio permanente o l’eterno ricorso a nuove elezioni. Come se rivotare fosse una soluzione, anziché una perdita di tempo (riferito alle necessità del Paese, ovviamente, non al voto popolare come irrinunciabile strumento di partecipazione e democrazia). Il problema dei problemi è che in un simile gioco nessuno dei finali possibili è ciò che serve al sistema Italia per uscire dal pantano della crisi economica, per sfuggire al buco nero della recessione, per liberarsi dal giogo di un debito pubblico ormai mostruoso, per allontanarsi dalle sabbie mobili di un Pil a crescita zero mentre altrove in Europa e nel mondo la locomotiva è ripartita, magari non proprio alla massima velocità, ma almeno muovendosi dal binario morto su cui rischiava di finire.

Per togliersi dalle spalle tutte queste zavorre - oltre al peso di una tassazione fuori controllo, di una burocrazia paralizzante e di una corruzione di nuovo arrivata al livello di guardia - oggi più che mai al sistema Italia servirebbero scelte forti, risposte concrete, riforme urgenti. Invece, deputati e senatori si accapigliano e minacciano crisi di governo per la modifica delle norme sulla prescrizione! Per carità, una giustizia capace di chiudere inchieste e processi in tempi adeguati è il primo obiettivo di un Paese civile, ma fra le mille questioni aperte (emergenze sanitarie, crisi occupazionali, cantieri bloccati, infrastrutture insufficienti, sistema delle pensioni a rischio tracollo, natalità a picco, ecc ecc) non è forse la più grave, tantomeno la più urgente. Soprattutto, non è allungando o accorciando i tempi della prescrizione che si garantiscono certezza della pena e, contemporaneamente, certezza del diritto. Se davvero un Governo volesse affrontare il bubbone giustizia - con i tribunali di tutta Italia affossati da montagne di arretrati e le carceri affollate di detenuti in attesa di giudizio - potrebbe semplicemente bandire un concorso per reclutare tutti i pm e i giudici che mancano alle piante organiche di corti d’appello e procure; potrebbe assumere i cancellieri e gli operatori amministrativi necessari per il corretto funzionamento degli uffici; ancor più opportunamente potrebbe investire risorse nell’acquisto di nuove tecnologie digitali, così da snellire tutte le procedure, eliminare milioni di fascicoli impolverati e velocizzare l’attuale, ottocentesco sistema di notifica e/o archiviazione degli atti. Queste sarebbero vere misure risolutive, non la riforma della prescrizione, che sta ai mali della giustizia come l’aerosol alla polmonite. Eppure, è su questa partita che il Governo giallorosso sta fibrillando, fra mozioni di sfiducia annunciate o minacciate, ministri che disertano polemicamente il Consiglio, primedonne risentite, peones che si preoccupano solo di salvare il proprio scranno, «responsabili» pronti a cambiare sponda pur di evitare il ritorno alle urne, disfattisti convinti di potersi in qualche modo avvantaggiare dal «tanto peggio, tanto meglio». Più di tutto, però, un dato inquieta e rattrista ed è il progressivo svuotamento del ruolo del Parlamento (al di là del numero più o meno congruo dei suoi componenti, spesso additato come madre di tutti gli sprechi o causa di tutti i mali italici): ormai le leggi vengono discusse e scritte nelle Commissioni - quindi soltanto da poche persone - o arrivano alla Camera e al Senato come decreti del Governo da ratificare (o respingere) così come sono, a scatola chiusa, senza possibilità di discussione o modifica. Il fenomeno si verifica da anni, ma da episodico è diventato patologico. Come ha brillantemente osservato Francesco Verderami sul Corriere della Sera, «mentre Palazzo Chigi brucia, il Parlamento nemmeno discute. A Montecitorio le riunioni d’Aula sono diventate un evento: da gennaio a oggi l’Assemblea ha convertito due decreti e un disegno di legge. Il resto delle sedute è stato dedicato a tre informative ministeriali, tre ratifiche di trattati internazionali e una decina di mozioni. Praticamente nulla. Un tempo, dopo la Finanziaria, il Parlamento doveva subito esaminare i disegni di legge collegati e non c’era un attimo di tregua. Ora invece è come se la politica non abitasse più lì». Più facile trovarla in tv, nei talk show che creano consenso, o sui social, nei video autoprodotti senza contraddittorio. Che possa essere utile al Paese, anziché ai singoli esponenti politici, è escluso in partenza.

